Tragedia a Lammari soccorso un uomo in arresto cardiaco Muore poco dopo l’incidente

Nella mattinata del 30 marzo, a Lammari, un incidente tra un pullman e un’auto ha causato la morte di un uomo che era stato soccorso dopo aver avuto un arresto cardiaco. L’auto tamponata si è fermata sul ciglio della strada, mentre i soccorritori hanno tentato di rianimare la persona colta da malore. Pochi minuti dopo, l’uomo è deceduto nonostante le cure.

Lammari (Lucca), 30 marzo 2026 – Tragedia nella mattinata del 30 marzo a Lammari, nel comune di Capannori, un pullman ha tamponato un’auto. Nell’incidente ha perso la vita un uomo di 63 anni che era al volante della vettura. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro: è probabile infatti che la vittima abbia accusato un malore prima dell’incidente e che abbia quindi accostato l’auto poi tamponata dal bus. I soccorsi.. Alle 8.41 è arrivata la chiamata e i sanitari si sono diretti in viale Europa dove hanno trovato l’uomo in arresto cardiaco. Hanno attuato quindi tutte le manovre di rianimazione ma non hanno poi potuto che constatare l’avvenuto decesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tragedia a Lammari, soccorso un uomo in arresto cardiaco. Muore poco dopo l’incidente Articoli correlati Leggi anche: Ha un malore a scuola a 11 anni e poco dopo muore per arresto cardiaco: giallo sulle cause Leggi anche: Tragedia al porto: va in arresto cardiaco, muore a 54 anni