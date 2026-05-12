Il programma di Maria De Filippi sta per concludere la sua stagione. Dopo diverse puntate trasmesse con troni, corteggiamenti e vari colpi di scena, si avvicina il momento della chiusura. Le ultime puntate sono state caratterizzate da incontri e discussioni tra i protagonisti, che hanno attirato l'attenzione del pubblico. La fine della trasmissione si avvicina, lasciando spazio alle ultime dinamiche tra i partecipanti.

Il sipario sta per calare su Uomini e Donne. Dopo mesi di tronisti, corteggiamenti e colpi di scena, il dating show di Maria De Filippi si prepara a chiudere i battenti. I fan sono in attesa delle ultime puntate, che promettono di tenere tutti con il fiato sospeso fino alla fine. Ma quando andrà in onda il gran finale? Scopriamo insieme le ultime novità. Sara Gaudenzi ha lasciato Alessio Rubeca? La frase dell’ex tronista di U&D Uomini e Donne 2026: la data dell’ultima puntata. Le registrazioni di Uomini e Donne stanno entrando nella fase conclusiva. Secondo le indiscrezioni, l’ultima puntata andrà in onda entro la fine di maggio 2026, mantenendo la sua tradizionale collocazione pomeridiana su Canale 5.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne si avvicina alla chiusura: i retroscena delle ultime puntate

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