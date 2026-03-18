Uomini E Donne Ipotetiche Puntate | Edoardo Sceglie Paola!

Durante la puntata di Uomini e Donne, Edoardo Nestori ha scelto Paola Fatuzzo come sua compagna. La scena si è svolta davanti a Maria De Filippi, con momenti di emozione e petali rossi. Alla fine, Paola ha risposto sì alla proposta di Edoardo, consolidando così la loro relazione.

Scopri cosa è successo nella scelta finale di Edoardo Nestori a Uomini e Donne con Maria De Filippi: emozioni, petali rossi e il sì di Paola Fatuzzo. Nel celebre studio di Uomini e Donne, il dating show guidato da Maria De Filippi, si è consumato uno dei momenti più attesi della stagione. Al centro della scena il tronista Edoardo Nestori, arrivato all’epilogo di un percorso ricco di emozioni, dubbi e colpi di scena. Dopo settimane di esterne, confronti accesi e momenti di forte complicità, il suo viaggio sentimentale ha finalmente trovato una direzione precisa. La protagonista di questo finale è Paola Fatuzzo, la corteggiatrice che, tra tutte, è riuscita a conquistare il suo cuore. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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