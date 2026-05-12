Uomini e Donne registrazione 12 maggio | Ciro sceglie Elisa

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione martedì 12 maggio. Ciro fa la sua scelta: si tratta della corteggiatrice Elisa. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di martedì 12 maggio. In questa puntata assisteremo alla scelta di Ciro, ultimo tronista ancora in trasmissione. La scelta del ragazzo si rivela essere Elisa. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si parte con il trono over. Si parte da Cinzia al centro studio. A sorpresa davanti a lei si siede Mario, con cui ha ripreso la frequentazione dopo le tensioni delle ultime settimane. Maria De Filippi, però, fa aggiungere una seconda sedia e in studio entra anche Marco Troiani, che tempo fa aveva deciso di interrompere tutto sparendo dal programma senza più presentarsi in puntata.🔗 Leggi su 2anews.it

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Uomini e Donne, Trono Classico - La scelta di Sara

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