Uomini e Donne anticipazioni registrazione 28 Aprile 2026 | Ciro non sceglie

Nella registrazione di Uomini e Donne del 28 aprile 2026, sono emersi diversi momenti di tensione e alcuni colpi di scena. Tra le scene riprese, si è notato che Ciro non ha fatto una scelta definitiva tra le corteggiatrici presenti. La puntata ha mostrato confronti e discussioni tra i protagonisti, senza ulteriori dettagli sui risvolti successivi.

La puntata di Uomini e Donne registrata il 28 Aprile 2026 è stata ricca di tensioni e colpi di scena. Al centro dello studio ancora una volta Ciro Solimeno, alle prese con Elisa Leonardi e Martina Calabrò, in un percorso che si avvicina alla scelta ma resta ancora pieno di dubbi. Cos’era successo nella registrazione di U&D precedente Uomini e Donne registrazione del 28 Aprile 2026: il ritorno inaspettato di Elisa Leonardi. All’inizio della registrazione, Ciro Solimeno attendeva un possibile ritorno di Elisa Leonardi, che però inizialmente non sembrava intenzionata a rientrare. Il tronista aveva quindi deciso di raggiungerla a Catania, ma nei giorni in cui lei si trovava a Budapest è stata informata della sua intenzione.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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