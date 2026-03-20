Prima della scelta, si sono diffuse segnalazioni riguardanti Martina Calabrò, una delle corteggiatrici di Ciro Solimeno nel programma Uomini e Donne. Le notizie sono state riportate dai media e hanno suscitato curiosità tra i fan dello show. Martina è al centro dell’attenzione in vista della decisione finale. La questione ha attirato l’interesse del pubblico e degli appassionati del programma.

Emergono segnalazioni su Martina Calabrò che spiazzano i fans di Uomini e Donne. Come ben sapete, lei è una delle corteggiatrici di Ciro Solimeno. Il percorso del tronista è ormai vicino alla scelta finale e ogni dettaglio viene osservato con attenzione dal pubblico. Nelle ultime ore, alcune coincidenze e avvistamenti di Martina hanno alimentato discussioni sui social: scopriamo insieme i dettagli. Cosa fa nella vita Martina Calabrò Uomini e Donne: Martina Calabrò nel percorso di Ciro Solimeno. Martina Calabrò è entrata a far parte del trono di Ciro Solimeno a percorso già avviato. Ha conquistato il tronista campano con il suo carattere e ovviamente per il suo aspetto estetico. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: segnalazione su Martina Calabrò prima della scelta

Articoli correlati

Leggi anche: Uomini e Donne, Ciro Solimeno in esterna prima della scelta: ci sono Martina e Gianmarco

Uomini e Donne, grave segnalazione su Alessio Rubeca: caos dopo la sceltaSpoiler e testimonianze sconcertanti alimentano nuovi dubbi sul percorso di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Trono Classico - Martina non è la scelta di Flavio

Tutto quello che riguarda Martina Calabrò

Temi più discussi: Chi è Martina Calabrò di Uomini e Donne: bacio con Ciro Solimeno | Lite con Elisa e Alessia; Uomini e Donne, Ciro Solimeno al concerto con Martina Calabrò: presenti anche Martina De Ioannon e Gianmarco Steri - ESCLUSIVO; Uomini e Donne, registrazione 16 Marzo 2026: le anticipazioni; Anticipazioni Uomini e Donne Ciro Solimeno sceglie | annuncio e nuovi sospetti sul tronista.

Segnalazione su Martina Calabrò: la corteggiatrice di Solimeno nei video con gli amici di Gianmarco SteriMartina Calabrò, corteggiatrice di Ciro Solimeno, appare in alcuni filmati diffusi sui social insieme agli amici storici di Gianmarco Steri, attuale compagno ... fanpage.it

Uomini e Donne, Martina Calabrò e il 'legame' con Gianmarco Steri: retroscena sulla corteggiatrice di Ciro SolimenoMartina Calabrò è una delle corteggiatrici di Ciro Solimeno , il tronista napoletano di Uomini e Donne , ed ex scelta di Martina De Ioannon . Proprio nei giorni scorsi, ... torresette.news

In alcuni filmati diffusi sui social dall'esperta di gossip Daria Restaino, si vede Martina Calabrò insieme a Enzakkione, amico di Gianmarco Steri che ha spesso presenziato anche nel programma - facebook.com facebook