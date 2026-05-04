Martina Calabrò, protagonista del percorso di Ciro Solimeno a Uomini e Donne, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della registrazione della sua scelta. La donna ha condiviso pensieri e considerazioni senza entrare nei dettagli delle motivazioni. Le sue parole sono state pubblicate poco prima della decisione finale, che dovrebbe essere comunicata nel corso delle prossime puntate del programma.

Martina Calabrò, tra le protagoniste del percorso di Ciro Solimeno a Uomini e Donne, ha condiviso nuove riflessioni a pochi giorni dalla scelta. Intervistata dal Magazine ufficiale del programma, la corteggiatrice ha parlato di sé, delle sue preferenze e del legame costruito con il tronista, offrendo elementi utili per comprendere meglio il suo percorso all’interno del dating show di Maria De Filippi. Stoccata di Federico Cotugno a Cristiana Anania L’intervista di Martina Calabrò al Magazine di Uomini e Donne. Nel corso dell’intervista, Martina Calabrò ha risposto a diverse domande, seguendo lo stesso format già proposto ad altri protagonisti di Uomini e Donne.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: le rivelazioni di Martina Calabrò a pochi giorni dalla scelta

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