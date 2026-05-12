Nell'ultima puntata di Uomini e Donne, il tronista ha scelto Elisa, culminando con un bacio e l’offerta di fiori. La decisione di Ciro ha sorpreso i presenti e ha generato molte reazioni sui social network. Nel frattempo, Martina Calabrò ha visto sfumare il suo sogno di iniziare una relazione con il tronista, che ha preferito un’altra candidata. La puntata si è conclusa con questa scelta inaspettata.

Il tronista campano chiude il percorso con una decisione che accende i social: sfuma invece il sogno di Martina Calabrò. Finale romantico e carico di tensione a Uomini e Donne, dove Ciro Solimeno ha finalmente fatto la sua scelta durante la registrazione del 12 maggio del people show. Dopo settimane di dubbi, confronti e momenti complicati, il tronista campano ha deciso di uscire dal programma insieme a Elisa Leonardi, preferendola all’altra corteggiatrice arrivata fino alla fine del percorso, Martina Calabrò. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo ufficiale della trasmissione con un video che mostra un grande mazzo di fiori, un lungo bacio e tutta l’emozione del momento finale conclusosi con i petali rosa.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Uomini e Donne, la scelta di Ciro spiazza il pubblico: bacio e fiori per Elisa nel finale più atteso

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