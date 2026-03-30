Uomini e Donne anticipazioni | Ciro ed Elisa fanno passi avanti tre ritorni nel Trono Over

Durante le registrazioni recenti di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi hanno rafforzato il loro rapporto. Nel Trono Over sono tornati in studio tre ex protagonisti e una coppia ha deciso di lasciare lo studio.

Durante le ultime registrazioni di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi consolidano il loro rapporto, mentre nel Trono Over fanno il loro ritorno tre ex protagonisti e una coppia ha lasciato lo studio. Nel fine settimana si sono svolte nuove registrazioni di Uomini e Donne, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Le anticipazioni rivelano tensioni nel Trono Classico, con protagonista assoluto Ciro Solimeno, ormai unico tronista ancora in gioco, mentre nel Trono Over si registrano alcuni ritorni e l'uscita di una coppia. Anticipazioni 28 dicembre: esterna romantica e bacio tra Ciro e Martina Nel corso della registrazione di sabato, come riportato da Lollo Magazine, sul parterre sono tornati: Diego Tavani ex di Ida Platano e Sebastiano Mignosa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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