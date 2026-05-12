Uomini e Donne anticipazioni registrazione 12 Maggio 2026 | la scelta di Ciro Solimeno

Uomini e Donne arriva a uno dei momenti più attesi della stagione con la scelta di Ciro Solimeno, registrata il 12 maggio 2026. Dopo mesi di percorso, il tronista ha preso la sua decisione tra Elisa Leonardi e Martina Calabrò. Le anticipazioni raccontano ogni fase della puntata, dalle ultime esterne fino al momento finale in studio. Cosa aveva confessato un0amica di Elisa prima della scelta Uomini e Donne anticipazioni: l’ultima esterna di Ciro con Martina Calabrò. Secondo le anteprime dettagliate di Daria Restaino, nel corso della registrazione di Uomini e Donne viene mostrata l’esterna tra Ciro Solimeno e Martina Calabrò. La corteggiatrice lo invita a vivere la giornata con leggerezza e gli presenta sua sorella.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini e Donne anticipazioni: Ciro Solimeno ha fatto la sua scelta

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