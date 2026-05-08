Uomini e Donne registrazione 6 maggio | Ciro annuncia la scelta

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione mercoledì 6 maggio. Ultime puntate della stagione, Ciro annuncia che sceglierà settimana prossima. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 6 maggio. Settimana prossima ultime registrazioni della stagione del dating show di Canale 5. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si parte dal trono over. Diego deve incassare la decisione di Marta, intenzionata a chiudere definitivamente la loro conoscenza. Poco dopo si passa a Massimo, che inizialmente fa accomodare una nuova dama arrivata per lui ma decide subito di non tenerla. La donna, però, rientra successivamente in studio per contestare apertamente il comportamento del cavaliere, dando vita a un confronto piuttosto acceso.🔗 Leggi su 2anews.it

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