Nelle ultime notizie di Uomini e Donne, il tronista Ciro Solimeno ha deciso di interrompere le registrazioni delle nuove esterne e di prendersi un periodo di due o tre settimane prima di effettuare la scelta finale. Questa decisione ha portato a un rinvio rispetto ai piani iniziali, lasciando in sospeso le vicende sentimentali del protagonista del programma. La scelta di Ciro ha suscitato attenzione tra i fan e gli ascoltatori.

Il tronista decide di non organizzare nuove esterne e si prende duetre settimane prima della scelta finale. Gemma chiude una conoscenza, Cinzia si avvicina a Marco e in studio scoppiano discussioni accese tra dame e cavalieri. Oggi, martedì 15 aprile, negli studi di Uomini e Donne è andata in scena una nuova registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Le anticipazioni, riportate da Lollo Magazine, parlano di nuovi incontri per Gemma Galgani e decisioni inaspettate di Ciro Solimeno. Cinzia Paolini e Marco: bacio e sentimenti in crescita La registrazione è iniziata con Cinzia Paolini e Marco, assenti nella puntata precedente per un ritardo del treno.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne anticipazioni: Ciro Solimeno blocca le esterne e rinvia la scelta finale

Uomini e Donne, Trono Classico - Le sensazioni di Ciro dopo l'esterna con Martina

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