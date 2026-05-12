Alessio Rubeca e Sara Guadenzi hanno concluso la loro storia d’amore. Dopo le dichiarazioni di lei, anche l’ex corteggiatore ha annunciato la fine della relazione, rivelando alcuni dettagli sulle motivazioni della separazione. Rubeca ha affermato che la sua ex partner avrebbe cercato di fargliela pagare perché non voleva più stare con lei, confermando così la rottura.

La storia d'amore tra Alessio Rubeca e Sara Guadenzi è ufficialmente finita, dopo le rivelazioni di lei anche l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha svelato la sua verità e non ha lasciato dubbi sull'addio. Il ragazzo si è lasciato andare ad un duro sfogo durante un'intervista concessa a Lorenzo Pugnaloni, durante la quale ha voluto precisare che non c'è stato nessun tradimento. Ha poi rivelato che avrebbe pubblicato, e lo ha già fatto, un messaggio in cui Sara Guadenzi gli dice: "Fosse l'ultima cosa che faccio in questa vita ma me la paghi". Alessio Rubeca replica alle accuse di Sara Guadenzi: la rottura? Per lui è definitiva L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha fatto sapere che la relazione con Sara è finita lo scorso mercoledì ed è stata lei a voler andare via di casa.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Alessio Rubeca contro Sara: “Vuole farmela pagare perché non voglio tornare con lei”

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