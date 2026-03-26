Sara Gaudenzi ha annunciato la sua scelta durante la trasmissione, optando per Alessio Rubeca. Nel corso della puntata, Maria De Filippi ha richiamato Tina Cipollari per non aver salutato l’ex tronista. La decisione di Sara conclude un percorso durato diverse settimane, mentre il rimprovero di De Filippi riguarda un comportamento di Tina in studio.

Il percorso di Sara Gaudenzi si conclude con la scelta di Alessio Rubeca. Maria De Filippi rimprovera Tina Cipollari per il mancato saluto all'ex tronista. Oggi, giovedì 26 marzo 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In studio la conduttrice Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Nel nuovo appuntamento del Trono Classico, Sara Gaudenzi ha fatto la sua scelta: la tronista ha abbandonato il programma con Alessio Rubeca. La puntata di oggi di Uomini e Donne - Trono Classico è stata registrata lo stesso giorno di quella precedente, quando Matteo aveva chiesto scusa a Maria De Filippi e a Sara Gaudenzi per il suo atteggiamento aggressivo visto nella puntata di martedì. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Sara Gaudenzi sceglie Alessio Rubeca, Maria De Filippi richiama Tina

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