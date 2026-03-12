Uomini e Donne anticipazioni | Sara Gaudenzi ha scelto Alessio Rubeca

Sara Gaudenzi, tronista di Uomini e Donne, ha deciso di scegliere Alessio Rubeca tra i corteggiatori. La puntata si è conclusa con questa scelta, dopo una giornata ricca di tensioni e momenti di suspense. La decisione ha sorpreso molti spettatori, che hanno seguito attentamente i vari sviluppi della vicenda. La scelta è stata comunicata alla fine della puntata, lasciando il pubblico in attesa di eventuali commenti.

Anticipazioni Uomini e Donne: la tronista romana Sara Gaudenzi sorprende tutti e sceglie Alessio Rubeca tra i corteggiatori, dopo una puntata piena di tensioni e colpi di scena. Oggi 12 marzo, durante la registrazione di una nuova puntata di Uomini e Donne, la tronista romana Sara Gaudenzi ha scelto di uscire dallo studio con uno dei suoi corteggiatori. I pretendenti in gara erano due: Matteo Stratoti e Alessio Rubeca, e la decisione odierna sembra essere il risultato della puntata registrata ieri, molto complicata per la tronista. Tensione in studio tra Matteo e Alessio Durante l'ultima registrazione, Sara aveva portato in esterna sia Alessio che Matteo, scambiando baci con entrambi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

