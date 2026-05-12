Da ieri circolano voci riguardanti una possibile crisi tra Sara Guadenzi e Alessio Rubeca, entrambi noti per aver partecipato a un programma televisivo. La ragazza ha confermato di aver discusso con il suo partner, che poi sarebbe scomparso senza dare spiegazioni. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti fan, che seguono con interesse gli sviluppi della loro relazione.

Da ieri non si fa che parlare della presunta rottura tra Sara Guadenzi e Alessio Rubeca, usciti insieme da Uomini e Donne due mesi fa. Il loro percorso nella trasmissione di Maria De Filippi aveva fatto non poco discutere, soprattutto perché erano stati accusati di essersi messi d'accordo. Loro di fronte ai duri attacchi avevano negato e dopo Uomini e Donne sembravano molto innamorati, ma cosa è successo tra loro negli ultimi giorni? Sara Guadenzi spiega cosa è successo tra lei e Alessio Rubeca: l'ex corteggiatore di Uomini e Donne l'ha tradita? Una storia postata ieri dall'ex tronista di Uomini e Donne non è passata inosservata, ha infatti scritto che il lupo perde il pelo ma non il vizio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Alessio ha tradito Sara Guadenzi? Lei svela: “Abbiamo litigato ed è sparito”

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