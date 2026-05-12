Un' opportunità dal sapore di futuro | chef brindisini in carcere per corso di formazione a detenuti
Nelle scorse settimane, presso un istituto penitenziario di Brindisi, si è svolto un corso di formazione culinaria rivolto ai detenuti, promosso dall’Associazione cuochi brindisini. L’iniziativa, guidata dal presidente dell’associazione, ha coinvolto chef locali che hanno insegnato tecniche di cucina ai partecipanti. L’obiettivo è stato offrire ai detenuti l’opportunità di sviluppare competenze pratiche utili anche al loro reinserimento sociale.
BRINDISI - Detenuti a lezione di cucina. Una profonda iniziativa sociale svolta dagli chef dell'Associazione cuochi brindisini, del presidente Gianfranco Pezzuto, ha avuto luogo negli scorsi giorni presso l'istituto penitenziario di via Appia a Brindisi. Un'opportunità colta da dieci persone, che.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Notizie correlate
Carcere di Agrigento: formazione al volante, i detenuti diventano trattoristiLa formazione entra in carcere come strumento di riscatto e opportunità concreta.
Nel carcere di Bologna un caseificio offre lavoro e formazione ai detenutiAGI - A Bologna è stato inaugurato un caseificio all’interno della Casa Circondariale “Rocco D’Amato”, realizzato grazie alla collaborazione con...
Argomenti più discussi: Un'opportunità dal sapore di futuro: chef brindisini in carcere per corso di formazione a detenuti; Gelson Fernandes: Il palo contro l’Argentina…era destino; Presentata a Vicenza la finale del 24 maggio tra Juventus e Roma. Cappelletti: Una città che per me significa molto e che risponderà alla grande; Valeggio Contemporanea: Un Mosaico di Cultura e Sapore sul Mincio.
Inclusione, lavoro e futuro: Saporfare è molto più di un progetto, è una visione concreta che unisce territorio e opportunità per tutti. Fondazione Alessio Tavecchio Scopri tutto nell'articolo https://www.mbnews.it/dal-territorio/saporfare-il-sapore-dellinclusione facebook
Mi stava venendo in mente una follia: Cortina d'Ampezzo ad agosto reddit