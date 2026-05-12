Un' opportunità dal sapore di futuro | chef brindisini in carcere per corso di formazione a detenuti

Nelle scorse settimane, presso un istituto penitenziario di Brindisi, si è svolto un corso di formazione culinaria rivolto ai detenuti, promosso dall’Associazione cuochi brindisini. L’iniziativa, guidata dal presidente dell’associazione, ha coinvolto chef locali che hanno insegnato tecniche di cucina ai partecipanti. L’obiettivo è stato offrire ai detenuti l’opportunità di sviluppare competenze pratiche utili anche al loro reinserimento sociale.

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