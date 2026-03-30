Carcere di Agrigento | formazione al volante i detenuti diventano trattoristi

La formazione entra in carcere come strumento di riscatto e opportunità concreta. Presso la casa circondariale "Di Lorenzo" di Agrigento, in contrada Petrusa, ha preso il via il corso “Competenze per il futuro: addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali”, un'iniziativa rivolta ai detenuti della struttura. Il progetto, svoltosi nelle giornate del 23 e 24 marzo 2026, è nato dalla sinergia tra Conflavoro Sicilia, il Lions Club Agrigento Chiaramonte e l'azienda Val Paradiso, con il pieno sostegno della direttrice Anna Puci. L'obiettivo principale è offrire ai partecipanti competenze tecniche immediatamente spendibili in uno dei settori più dinamici del territorio agrigentino: l'agricoltura. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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