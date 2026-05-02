Mercoledì 30 aprile, al largo dell’Isola del Giglio, tre pescatori hanno vissuto momenti di paura quando un squalo di oltre quattro metri e circa 200 chili si è avvicinato alla loro barca. Un video mostra l’istante in cui l’animale si avvicina, suscitando preoccupazione tra i presenti. Nessuno è rimasto ferito, e i pescatori sono riusciti a mettersi in salvo. L’episodio si inserisce in una serie di avvistamenti di squali nella zona.

«È enorme, sarà più di 4 metri e oltre 200 kg». Attimi di paura al largo dell’Isola del Giglio, mercoledì 30 aprile tre pescatori si sono trovati improvvisamente di fronte a uno squalo mentre erano nella zona delle Formiche. L’animale ha iniziato a girare attorno all’imbarcazione e, poco dopo, ha tentato più volte di attaccarla. Fortunatamente non si sono registrati danni, ma l’episodio ha generato comprensibile apprensione. Gli attacchi Come riporta La Nazione, protagonisti dell’accaduto sono Alessio Casi e Marco Barbi, originari di Monteroni, insieme a Nicola Coppetelli. I tre si sono imbattuti in un grande esemplare di squalo mako, considerato tra i più pericolosi presenti nei nostri mari.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Squalo attacca una barca all?Isola del Giglio. «Era di oltre 4 metri, così ci siamo salvati». Il video

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