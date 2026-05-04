La verdesca salvata squalo di 2 metri intrappolato tra gli scogli | così è stato liberato

Il 4 maggio 2026, la capitaneria ha allertato i sub della Guardia costiera mentre erano in addestramento in mare. Dalla radio è stato comunicato che uno squalo di circa due metri si trovava vicino alla riva, intrappolato tra gli scogli. I sommozzatori sono poi intervenuti per liberare la verdesca, che è stata salvata e rimessa in mare aperto.

Ascoli, 4 maggio 2026 – La chiamata via radio della capitaneria al nucleo operatori subacquei della Guardia costiera è arrivata mentre i sommozzatori erano impegnati in mare per l’addestramento: c’è uno squalo vicino alla riva. Subito i sommozzatori si sono diretti in battello a Grottammare, dove gli scogli si alternano a passaggi per il mare aperto. E lì l’hanno trovata, una femmina di verdesca di oltre due metri, che rischiava di soffocare. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacala-sorpresa-nel-mare-al-f020463b La chiamata di emergenza, ma non c’è stato panico. È stato un bagnante a chiamare il numero di emergenza in mare 1530, raccontando dell’animale in difficoltà: era una bellissima giornata lo scorso 28 aprile e la spiaggia era piena di gente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La verdesca salvata, squalo di 2 metri intrappolato tra gli scogli: così è stato liberato Notizie correlate Verdesca intrappolata tra gli scogli salvata nelle Marche: lo squalo torna in mare apertoUna verdesca rimasta incastrata tra gli scogli nelle Marche è stata salvata dalla Guardia Costiera e riportata al largo. Grottammare, squalo in difficoltà tra gli scogli: salvato dalla Guardia CostieraABBONATI A DAYITALIANEWS Un salvataggio delicato lungo la costa marchigiana Nel pomeriggio di oggi, 29 aprile 2026, un esemplare di verdesca lungo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La verdesca salvata, squalo di 2 metri intrappolato tra gli scogli: così è stato liberato; Verdesca intrappolata tra gli scogli salvata nelle Marche: lo squalo torna in mare aperto; Grottammare, squalo intrappolato salvato da Guardia Costiera; Ancona, squalo verdesca di oltre 2 metri in difficoltà a pochi metri dalla riva salvato dalla Capitaneria di Porto. Squalo si incastra tra gli scogli a Grottammare: lo salva la Guardia CostieraGROTTAMMARE - Una pinna nera a pochi metri dalla riva. L’allarme è scattato in tarda mattinata a Grottammare con alcuni bagnanti che hanno avvistato una verdesca nel tratto di mare davanti alle scogli ... veratv.it Verdesca intrappolata tra gli scogli salvata nelle Marche: lo squalo torna in mare apertoUna verdesca rimasta incastrata tra gli scogli nelle Marche è stata salvata dalla Guardia Costiera e riportata al largo. In questi giorni, ci sono stati diversi avvistamenti di squali lungo le coste i ... msn.com Dal camion verso il #macello a una seconda possibilità. Anna è un’agnellina di pochi mesi salvata da Essere Animali durante un controllo sulle autostrade italiane. Era denutrita, disorientata, con gravi problemi neurologici causati da condizioni di trasporto e s - facebook.com facebook