Uno Bianca colpo di scena | la Procura indaga sul suicidio di Pietro Gugliotta

La Procura di Bologna ha deciso di avviare un’indagine sulla morte di Pietro Gugliotta, ex membro della banda Uno Bianca, avvenuta lo scorso gennaio nella sua abitazione in provincia di Pordenone. La morte è stata dichiarata suicidio, ma gli inquirenti stanno esaminando eventuali elementi che possano chiarire le circostanze del decesso. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore e sono in corso accertamenti.

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Bologna, 11 maggio 2026 – Morte di Pietro Gugliotta: la Procura di Bologna farà degli accertamenti sulla scomparsa dell'ex componente della Uno Bianca, morto suicida lo scorso gennaio nella sua abitazione di Colle d'Arba, in provincia di Pordenone. Questi accertamenti dovrebbero confluire nelle indagini aperte da tempo sui crimini della banda. Le mosse dei magistrati bolognesi. I magistrati bolognesi, che a quanto risulta sono stati informati della morte di Gugliotta diverso tempo dopo il fatto, potrebbero acquisire le carte degli accertamenti svolti dopo il suicidio, sentire il medico legale e anche ascoltare i familiari dell'ex poliziotto 65enne e le persone a lui più vicine.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uno Bianca, colpo di scena: la Procura indaga sul suicidio di Pietro Gugliotta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Uno Bianca, il suicidio del gregario Pietro Gugliotta mesi fa. La legale: “Voleva parlarmi, ma non abbiamo fatto in tempo”Arba (Pordenone), 10 maggio 2026 – Uno degli ultimi grandi misteri della banda della Uno Bianca si nasconde in un minuscolo paesino nella pianura di... Pietro Gugliotta, gregario di Uno Bianca, è morto suicidaL’8 gennaio scorso l’ex poliziotto è stato trovato impiccato nella sua abitazione in Friuli, dove viveva con la sua seconda moglie. Argomenti più discussi: Dall’armeria al Pilastro: perchè la Uno Bianca annientò (come pochi) il nostro senso di sicurezza; Messaggi in codice e ricatti: Roberto Savi riapre il caso Uno bianca; Spinosa, il pm che indagò sulla Uno Bianca: Dietro c’era la Falange Armata; Si è tolto la vita l’ex poliziotto coinvolto nei fatti della Uno Bianca, diede supporto ai fratelli Savi. Speculazioni!!!!!!!!. I le prime erogazioni tra l altro saranno garantite anche dai paesi G7 con l intervento del IMF. Non mi é cosentito entrare nel merito ma chi mi segue (inclusi corrispondenti della Casa Bianca …) sa che non ho mai sbagliato un colpo su quest x.com Quali libri hai iniziato o finito di leggere questa settimana?: 11 maggio 2026 reddit Uno Bianca, Procura di Bologna farà accertamenti sulla morte di Pietro GugliottaLa Procura di Bologna farà ulteriori accertamenti sulla morte di Pietro Gugliotta, componente della Banda della Uno bianca morto suicida lo scorso gennaio nella sua casa di Arba (Pordenone), anche se ... ansa.it