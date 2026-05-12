Uno Bianca ispezione dei carabinieri a casa di Gugliotta

I carabinieri hanno effettuato un'ispezione nella casa di Colle di Arba, in provincia di Pordenone, appartenente a Pietro Gugliotta, ex membro della banda della Uno Bianca. L'intervento si è svolto dopo il suo suicidio avvenuto lo scorso gennaio. Nessuna informazione aggiuntiva è stata comunicata riguardo ai motivi o alle eventuali scoperti durante l'operazione.

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