L’amministrazione comunale di Cento ha avviato un progetto dedicato alla sicurezza urbana, con particolare attenzione alle aree pubbliche più frequentate. Il piano prevede l’impiego di unità cinofile per la prevenzione e il contrasto all’uso di sostanze stupefacenti. Questa iniziativa mira a garantire ambienti più sicuri per i cittadini, utilizzando il supporto dei cani addestrati per attività di controllo e vigilanza nelle zone di maggiore interesse.

L’amministrazione comunale di Cento lancia un nuovo progetto per la sicurezza degli spazi pubblici, costruito attorno all’impiego di unità cinofile per la prevenzione e il contrasto all’uso di sostanze stupefacenti nelle aree frequentate dai cittadini. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Corpo di Polizia Locale e l’Associazione Kess MBC e si concentrerà, in una prima fase sperimentale, sui parchi e sulle piazze del centro storico del capoluogo. Al termine della sperimentazione, i servizi verranno estesi anche alle frazioni. Ogni uscita sarà coordinata da una pattuglia della Polizia Locale composta da due operatori, che lavoreranno in sinergia con l’unità cinofila.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Unità cinofile, via al progetto di sicurezza urbana

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