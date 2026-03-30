Unità cinofile al lavoro | a Ravenna una giornata di esercitazioni insieme alla Protezione civile Mistral

Sabato scorso a Ravenna si è svolta un'esercitazione congiunta tra le unità cinofile dei volontari dell'Associazione nazionale e la Protezione civile Mistral presso la loro sede. L'attività ha coinvolto diverse squadre di volontari e cani addestrati, con l'obiettivo di testare le competenze operative in un contesto di simulazione di ricerca e soccorso. L'iniziativa ha visto la partecipazione delle forze coinvolte in un momento di esercitazione condivisa.

Una collaborazione a più livelli e la messa a terra di competenze comuni. Con questo spirito, sabato scorso, alla sede dei volontari della Protezione civile Mistral è stata organizzata un’esercitazione congiunta che ha visto protagoniste le unità cinofile dei volontari dell'Associazione nazionale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Unità cinofile al lavoro: a Ravenna una giornata di esercitazioni insieme alla Protezione civile Mistral Articoli correlati Olimpiadi Milano Cortina, artificieri e unità cinofile al lavoro nei siti olimpiciIntensa attività di controllo e prevenzione nei siti olimpici, a pochi giorni dal via dei Giochi di Milano Cortina 2026. Protezione civile delle Pubbliche Assistenze, una giornata di confrontiCampi Bisenzio (Firenze), 24 gennaio 2026 – Creare un’area delle emergenze per tenere insieme il modulo sanitario con la protezione civile, e puntare... Contenuti utili per approfondire Unità cinofile Temi più discussi: L'instancabile lavoro del cane da valanga e del suo conduttore: il video dell'esercitazione; Antidroga, ricerca persone: a Nel mirino il mondo delle unità cinofile; Crolla un casolare abbandonato nel Parco degli Acquedotti; Gli studenti incontrano i cani da salvataggio: al Turi-Morra una lezione di vita e solidarietà. Esercitazione congiunta tra unità cinofile e Protezione CivileSi è svolta sabato 28 marzo, presso la sede dei volontari della Protezione Civile Mistral, un’importante esercitazione congiunta che ha visto protagoniste le unità cinofile dei volontari della Polizia ... ravennawebtv.it Unità cinofile in addestramento: esercitazione congiunta con la Protezione civile Mistral a RavennaUn’intera giornata dedicata all’addestramento operativo e alla collaborazione tra realtà impegnate nella sicurezza. Si è svolta sabato 28 marzo, nella ... ravennanotizie.it Si perde durante un’escursione: 24 ore di ricerche con droni, un elicottero, unità cinofile e specialisti dei vigili del fuoco Il 51enne ha passato la notte all’addiaccio sui monti tra Pula, Sarroch e Villa San Pietro - facebook.com facebook Crollo palazzina disabitata a Licata, nessuno sotto le macerie. Unità cinofile dei vigili del fuoco hanno già lasciato l'area #ANSA x.com