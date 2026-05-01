Dal 2016, circa 22.000 coppie dello stesso sesso hanno potuto ufficializzare la loro unione attraverso le unioni civili. In dieci anni, questa forma di riconoscimento legale ha consentito a molte coppie di regolare formalmente il loro legame. I dati disponibili mostrano un costante aumento delle richieste, riflettendo una maggiore diffusione di questa possibilità nel tempo.

Dal 2016 quasi 22mila coppie dello stesso sesso hanno potuto riconoscere legalmente la propria unione, ma hanno ancora molti problemi soprattutto sui figli A maggio del 2016, dieci anni fa, il parlamento approvò la legge sulle unioni civili per le coppie dello stesso sesso e sulle convivenze di fatto, che tra le altre cose dava alle coppie di donne e di uomini la possibilità di vedere legalmente riconosciuta la propria unione. Da allora hanno usufruito di questa legge 21.936 coppie. Il percorso della legge fu però molto complicato: affermò un diritto chiesto da tempo e ampiamente già affermato in altri paesi europei, ma fu il frutto di un compromesso che oggi crea ancora molti problemi, soprattutto per i figli e le figlie delle coppie dello stesso sesso.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Dieci anni di unioni civili

Prima unione civile fra due sindaci gay in Italia

Notizie correlate

Leggi anche: Matrimoni e unioni civili a Latina, il Comune cerca location di “particolare pregio”

Leggi anche: Nozze e unioni civili, arrivano i corsi. Legali ed esperti per i futuri sposi

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: La nostra unione civile cambiò l’Italia 10 anni fa: oggi i diritti vacillano; L’11 maggio di dieci anni fa venivano approvate le Unioni Civili. Una giornata di lavoro alla Sapienza; Appalti delle Province, il dossier dell’UPI racconta dieci anni di crescita e trasformazione; Sarroch, torna dopo dieci anni Sa Marcialonga - L'Unione Sarda.it.

Unioni Civili, dai Pacs ai Dico: dieci anni di sigle e fallimentiIn principio furono i Pacs, poi i Dico e i Cus. Le proposte di legge per regolamentare le coppie di fatto (omosessuali ed eterosessuali) non sono mancate nel nostro Paese ma hanno sempre conosciuto un ... repubblica.it

Viani, Arcigay: La legge sulle unioni civili ha 10 anni, ma da allora l’Italia non si è più mossaSanremo – «Sono passati 10 anni dalla legge sulle unioni civili, e non siamo andati avanti, non abbiamo ottenuto nulla di più. L’Italia si è fermata lì, e in questo momento non c’è un governo molto ... ilsecoloxix.it

Gli stipendi dei bresciani sono fermi al palo da dieci anni x.com

A dieci anni dalla scomparsa, Ettore Scola torna idealmente a incontrare il suo pubblico con una mostra che ne celebra l’eredità creativa e umana - facebook.com facebook