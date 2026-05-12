Unicusano Avellino Basket rimonta vincente | battuta Bologna giovedì gara 4

Nella serata di giovedì, davanti a più di 3000 persone, l'Unicusano Avellino Basket ha vinto contro la Flats Service Bologna con il punteggio di 75-71. La squadra di casa ha rimontato nel corso dell'incontro, portando la serie ai livelli di gara 4. Il match si è concluso con la vittoria della squadra irpina, che ha così riaperto la serie dopo le precedenti sfide.

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Al termine di una partita epica, l'Unicusano Avellino Basket, davanti ad oltre 3000 spettatori, supera la Flats Service Bologna con il punteggio di 75-71, riaprendo la serie e rinviando ogni discorso a gara 4. Giovedì si torna a giocare al PalaDelMauro. Gli irpini recuperano dal -15 (30-45) e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Unicusano Avellino Basket-Fortitudo Bologna, in vendita i biglietti per Gara 3L’Unicusano Avellino Basket comunica che da questo pomeriggio, giovedì 7 maggio, apre la prevendita del match in programma martedì 12 maggio alle ore... Gara 3, Unicusano Avellino Basket: Dentro o fuori contro Fortitudo BolognaÈ l'ora di Gara 3 e la serie si sposta al PalaDelMauro di Avellino, con palla a due alle 19. Temi più discussi: Unicusano Avellino Basket rimonta vincente: battuta Bologna giovedì gara 4; Avellino Basket, rimonta sulla Fortitudo: vittoria e giovedì sarà Gara 4; Rimonta vincente dell’Avellino Basket, Fortitudo k.o. al Del Mauro e serie riaperta; Avellino Basket ai playoff: Juvi Cremona ko (81-75), Francis da 34 punti. Unicusano Avellino Basket rimonta vincente: battuta Bologna giovedì gara 4Al termine di una partita epica l'Unicusano Avellino Basket, davanti ad oltre 3000 spettatori, supera la Flats Service Bologna con il punteggio di 75-71 riaprendo la serie e rinviando ogni discorso a ... atripaldanews.it QUARTI G2 – La Fortitudo Bologna è cinica nel finale, Avellino k.oFlats Service Fortitudo Bologna - Unicusano Avellino Basket 69-64 (22-21, 17-22, 18-17, 12-4) Flats Service Fortitudo Bologna: Gianluca Della ... basketinside.com