Quasi 20 mila italiani sono attualmente bloccati nei paesi del Golfo a causa della situazione in Iran, con i primi 127 trasferiti dall’Oman. Nella regione si contano complessivamente circa 70 mila connazionali. Tra loro ci sono 200 studenti minorenni a Dubai e 573 persone a bordo della nave Msc Euribia, ferma nel porto della capitale degli Emirati.

Dai 200 studenti minorenni italiani bloccati a Dubai, ai 573 connazionali a bordo della Msc Euribia ferma al porto della capitale degli Emirati. Sono solo alcuni degli oltre 70mila gli italiani presenti in Medio Oriente. Quasi l’80% di loro è residente mentre gli altri sono turisti, studenti o viaggiatori che si sono ritrovati bloccati nei Paesi del Golfo dopo l’attacco di Israele e Usa all’Iran e la risposta di Teheran che ha preso di mira gran parte degli Stati vicini. Solo negli Emirati Arabi sono 7.800 gli italiani arrivati da quando la crisi è iniziata, mentre quasi 21mila sono residenti registrati. In Qatar gli italiani residenti sono 2. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guerra in Iran: quasi 20 mila gli italiani bloccati nei Paesi del Golfo, trasferiti dall’Oman i primi 127. Nella regione sono in totale 70mila i connazionali

Attacco all’Iran, oltre 58mila italiani bloccati nei Paesi del GolfoDopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran e la rappresaglia che ha interessato vari Paesi del Golfo, sale l’allerta sugli italiani presenti...

Oltre 70mila italiani presenti nella regione del Golfo Persico, Tajani: “Domani rientrano i 200 studenti da Dubai”Roma, 2 marzo 2026 – Sono oltre 70mila gli italiani (80% residenti) presenti nella regione mediorientale interessata dalla guerra tra Usa-Israele e...

Altri aggiornamenti su Paesi del Golfo.

Temi più discussi: Attacco Usa e Israele a Iran, oltre 58mila italiani bloccati nel Golfo; La guerra in Iran: da Israele agli Emirati, oltre 58mila italiani nell'area; Perché l’Iran attacca obiettivi civili nei paesi del Golfo; L'attacco all'Iran mette i Paesi del Golfo nel mirino della vendetta di Teheran.

Le conseguenze della guerra in Iran per i paesi del GolfoL’Iran ha risposto ai bombardamenti statunitensi e israeliani prendendo di mira le basi americane in Qatar, Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Bahrein Leggi ... internazionale.it

Guerra senza confini: attacchi dal Libano al Golfo, Israele risponde e Londra entra in campoEsplosioni tra Israele e Paesi del Golfo, nuovo lancio di missili dall’Iran, Hezbollah apre il fronte libanese e un presunto drone colpisce la base RAF di Akrotiri. Le IDF rispondono con raid su Beiru ... panorama.it

I paesi del Golfo al regime iraniano dopo gli attacchi: «Pronti a rispondere». Un drone dell'Iran colpisce una base britannica a Cipro - facebook.com facebook

Ci sono anche studenti veneziani bloccati nei Paesi del Golfo. Preoccupazione all'istituto Alberti di San Donà di Piave da dove partono regolarmente ragazzi impegnati nelle simulazioni Onu, come quella organizzata a Dubai. x.com