Guerra in Iran | quasi 20 mila gli italiani bloccati nei Paesi del Golfo trasferiti dall’Oman i primi 127 Nella regione sono in totale 70mila i connazionali

Da ilfattoquotidiano.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi 20 mila italiani sono attualmente bloccati nei paesi del Golfo a causa della situazione in Iran, con i primi 127 trasferiti dall’Oman. Nella regione si contano complessivamente circa 70 mila connazionali. Tra loro ci sono 200 studenti minorenni a Dubai e 573 persone a bordo della nave Msc Euribia, ferma nel porto della capitale degli Emirati.

Dai 200 studenti minorenni italiani bloccati a Dubai, ai 573 connazionali a bordo della Msc Euribia ferma al porto della capitale degli Emirati. Sono solo alcuni degli oltre 70mila gli italiani presenti in Medio Oriente. Quasi l’80% di loro è residente mentre gli altri sono turisti, studenti o viaggiatori che si sono ritrovati bloccati nei Paesi del Golfo dopo l’attacco di Israele e Usa all’Iran e la risposta di Teheran che ha preso di mira gran parte degli Stati vicini. Solo negli Emirati Arabi sono 7.800 gli italiani arrivati da quando la crisi è iniziata, mentre quasi 21mila sono residenti registrati. In Qatar gli italiani residenti sono 2. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

guerra in iran quasi 20 mila gli italiani bloccati nei paesi del golfo trasferiti dall8217oman i primi 127 nella regione sono in totale 70mila i connazionali
© Ilfattoquotidiano.it - Guerra in Iran: quasi 20 mila gli italiani bloccati nei Paesi del Golfo, trasferiti dall’Oman i primi 127. Nella regione sono in totale 70mila i connazionali

Attacco all’Iran, oltre 58mila italiani bloccati nei Paesi del GolfoDopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran e la rappresaglia che ha interessato vari Paesi del Golfo, sale l’allerta sugli italiani presenti...

Oltre 70mila italiani presenti nella regione del Golfo Persico, Tajani: “Domani rientrano i 200 studenti da Dubai”Roma, 2 marzo 2026 – Sono oltre 70mila gli italiani (80% residenti) presenti nella regione mediorientale interessata dalla guerra tra Usa-Israele e...

Altri aggiornamenti su Paesi del Golfo.

Temi più discussi: Attacco Usa e Israele a Iran, oltre 58mila italiani bloccati nel Golfo; La guerra in Iran: da Israele agli Emirati, oltre 58mila italiani nell'area; Perché l’Iran attacca obiettivi civili nei paesi del Golfo; L'attacco all'Iran mette i Paesi del Golfo nel mirino della vendetta di Teheran.

Le conseguenze della guerra in Iran per i paesi del GolfoL’Iran ha risposto ai bombardamenti statunitensi e israeliani prendendo di mira le basi americane in Qatar, Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Bahrein Leggi ... internazionale.it

paesi del golfo guerra in iran quasiGuerra senza confini: attacchi dal Libano al Golfo, Israele risponde e Londra entra in campoEsplosioni tra Israele e Paesi del Golfo, nuovo lancio di missili dall’Iran, Hezbollah apre il fronte libanese e un presunto drone colpisce la base RAF di Akrotiri. Le IDF rispondono con raid su Beiru ... panorama.it

Trova facilmente notizie e video collegati.