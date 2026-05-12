Unicef 1 bambino su 4 in Italia vive sotto la soglia di povertà

Da anteprima24.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un rapporto recente, circa un bambino su quattro in Italia si trova in condizioni di povertà. Il 23% dei minori vive in famiglie con un reddito che non supera il 60% della media nazionale, posizionando il paese tra quelli europei con i tassi più elevati di povertà infantile. Questi dati evidenziano una situazione che coinvolge molte famiglie e bambini in condizioni economiche difficili.

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Tempo di lettura: 2 minuti Quasi un bambino italiano su quattro vive al di sotto della soglia di povertà: il 23% dei bambini italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale – uno dei tassi più elevati in Europa. E’ quanto emerge dal report: “Opportunità disuguali – bambini e disuguaglianza economica, di Unicef office of strategy and evidence – Innocenti.        L’Italia occupa il 12mo posto nella classifica sul benessere dei bambini su 37 paesi. Si trova nel primo terzo della classifica per quanto riguarda il benessere mentale (10mo posto), mentre si colloca nella fascia media per quanto riguarda la salute fisica (17mo posto) e le competenze (25mo posto).🔗 Leggi su Anteprima24.it

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