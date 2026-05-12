Bambini Report Card Unicef | in Italia 1 su 4 sotto la soglia di povertà

Un nuovo rapporto dell’Unicef rivela che circa un bambino su quattro in Italia si trova sotto la soglia di povertà, con conseguenze sulla salute. In particolare, il 27% dei bambini e adolescenti tra i 5 e i 19 anni è considerato in sovrappeso. I dati evidenziano come la condizione economica influenzi anche il benessere fisico dei più giovani nel Paese.

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Quasi un bambino italiano su quattro vive al di sotto della soglia di povertà, povertà che incide sui livelli di salute, tanto che il 27% dei bambini e degli adolescenti italiani di età compresa tra i 5 e i 19 anni è classificato come in sovrappeso. Questi i dati che emergono da un’analisi pubblicata dall’ Unicef Office of Strategy and Evidence–Innocenti, una ’Report Card’ secondo cui in generale la disuguaglianza economica nei Paesi ricchi è associata a un peggioramento delle condizioni di salute fisica e a risultati scolastici peggiori tra i bambini. “La disuguaglianza influisce profondamente sul modo in cui i bambini imparano, su ciò che mangiano e su come vivono la vita – dichiara Bo Viktor Nylund, direttore Unicef Innocenti -.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate UNICEF/REPORT CARD 20: quasi 1 bambino su 5 in povertà nei paesi ricchi UNICEF/Report Card 20: la disuguaglianza economica compromette il benessere dei bambini nei paesi più ricchi del mondo 12 maggio 2026 – Secondo... Controllo giudiziario su Deliveroo: "Rider sfruttati e retribuzione sotto la soglia di povertà"Il provvedimento firmato dal pm di Milano, Paolo Storari, arriva a pochi giorni dalla stessa misura per il competitor Foodinho-Glovo Dopo...