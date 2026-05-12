UNICA nuovi delegati territoriali e tematici per la diffusione della cultura antimafia
L’Unione Nazionale Italiana della Cultura Antimafia ha annunciato la nomina di nuovi delegati territoriali e tematici. La comunicazione è stata diffusa dal Presidente dell’associazione e dall’Ambasciatore nazionale della cultura antimafia, un Magistrato. La decisione è stata presa dal Comitato Direttivo dell’associazione, che ha approvato l’individuazione dei nuovi incaricati. La nomina mira a rafforzare le attività di diffusione della cultura antimafia su tutto il territorio nazionale.
"Il Presidente di UNICA (Unione Nazionale Italiana della Cultura Antimafia), Raffaele Aiello, e l’Ambasciatore nazionale della cultura antimafia, il Magistrato Catello Maresca, comunicano con soddisfazione che il Comitato Direttivo dell’Associazione ha deliberato l’individuazione dei nuovi.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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