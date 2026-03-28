Antimafia UNICA nomina 35 nuovi delegati territoriali e tematici

L’Unione Nazionale Italiana Antimafia ha comunicato la nomina di 35 nuovi delegati, suddivisi tra ruoli territoriali e tematici. La decisione mira ad aumentare la presenza sul territorio e a promuovere iniziative legate alla cultura dell’antimafia, alla legalità e alla giustizia sociale. La notizia è stata diffusa attraverso una nota ufficiale dell’organizzazione.

L’Unione Nazionale Italiana Antimafia (UNICA) amplia la propria rete sul territorio e annuncia la nomina di 35 nuovi delegati territoriali e tematici, con l’obiettivo - spiega una nota - di rafforzare la diffusione della cultura dell’antimafia, della legalità e della giustizia sociale in tutta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Antimafia, UNICA nomina 35 nuovi delegati territoriali e tematici Articoli correlati FITAV, Consiglio Federale a Roma: tesseramento 2026, nuovi delegati e Women’s CommitteeSeconda riunione dell’anno per il Consiglio Federale FITAV nella sede del Palazzo delle Federazioni Sportive: focus su tesseramento, impiantistica... AslTo3, cambio al vertice di due dei cinque distretti territoriali: i nuovi incarichiCambio al vertice di due dei cinque distretti territoriali dell’AslTo3: Antonino Lentini è stato nominato direttore del Distretto Area Metropolitana...