Giornata mondiale del rene | prevenzione e diffusione cultura della donazione tra i giovani

In occasione della giornata mondiale del rene, che si celebra il 12 marzo, la Nefrologia e Dialisi della Asl Brindisi con sede a Francavilla Fontana organizza iniziative di sensibilizzazione rivolte alla prevenzione delle malattie renali e alla promozione della cultura della donazione tra i giovani. L’obiettivo è informare la popolazione e incoraggiare comportamenti responsabili. Le attività si svolgono nell’arco della giornata e coinvolgono diversi punti della città.

Attraverso incontri informativi e attività di sensibilizzazione, i professionisti intendono richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione delle patologie renali FRANCAVILLA FONTANA - In occasione della giornata mondiale del rene, che si celebra il 12 marzo, la Nefrologia e Dialisi della Asl Brindisi, con sede a Francavilla Fontana promuove iniziative di sensibilizzazione dedicate alla prevenzione delle malattie renali e alla diffusione della cultura della donazione di organi e tessuti, con momenti di informazione rivolti anche agli studenti del territorio.L’attività è promossa dalla Struttura complessa di Nefrologia e Dialisi... 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Giornata Mondiale del Rene, screening e prevenzione a Taranto al centro commerciale Porte dello JonioL’appuntamento si svolgerà nella galleria del centro commerciale Porte dello Jonio e rientra nella mobilitazione internazionale promossa dalla... Leggi anche: Giornata mondiale dell'obesità: il Cnr pisano coinvolto nella guida per la prevenzione tra i giovani Contenuti e approfondimenti su Giornata mondiale Temi più discussi: Controlli gratuiti per la Giornata mondiale del rene; Giornata mondiale del rene 2026: l’importanza della prevenzione; 12 marzo 2026 – Giornata Mondiale del Rene; Giornata mondiale del rene, screening gratuiti al Miulli. Giornata mondiale del rene, l'11 marzo visite gratuite all'Irccs CrobIn occasione della Giornata mondiale del rene, l'Irccs Centro di riferimento oncologico della Basilicata di Rionero in Vulture (Potenza), in collaborazione con l'Azienda sanitaria di Potenza conferma ... ansa.it Giornata mondiale del Rene: all’ospedale di Polla visite gratuite nel reparto di NefrologiaLe visite si svolgeranno il 12 marzo dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e potranno essere effettuate previa prenotazione chiamando il numero 0975/373361 ... infocilento.it Giornata Mondiale del Rene: prevenzione e diffusione della cultura della donazione tra i giovani In occasione della Giornata Mondiale del Rene, che si celebra il 12 marzo, la Nefrologia e Dialisi della Asl Brindisi, con sede a Francavilla Fontana promuove iniz - facebook.com facebook