Ungheria Magyar giura in Parlamento | Compito di portata storica | dobbiamo rimediare a decenni di distruzione

Il nuovo governo ungherese ha ufficialmente preso funzione con il giuramento di Péter Magyar e dei sedici ministri davanti al Parlamento. Questo passaggio segna il cambio di leadership dopo sedici anni sotto Viktor Orbán. La cerimonia si è svolta senza incidenti e rappresenta il momento ufficiale di inizio dell’amministrazione, con Magyar che ha parlato di un compito di portata storica per il paese.

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Péter Magyar ha prestato giuramento davanti al Parlamento insieme ai sedici ministri del nuovo governo ungherese, segnando il definitivo passaggio di potere dopo sedici anni di leadership di Viktor Orbán. Nel suo primo discorso da premier, Magyar ha parlato di un compito di “ portata storica ” ricevuto dal partito europeista Tisza alle elezioni del 12 aprile: “L’Ungheria vuole il cambiamento”, ha dichiarato, promettendo di ricostruire fiducia e istituzioni democratiche. Il nuovo capo del governo ha riconosciuto le difficoltà che attendono il Paese: “Dobbiamo riparare a due decenni di distruzione, divisione e stagnazione “, assicurando però apertura al confronto e disponibilità ad ammettere eventuali errori.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ungheria, Magyar giura in Parlamento: "Compito di portata storica: dobbiamo rimediare a decenni di distruzione" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ungheria, svolta storica: Orban sconfitto, l’Europa guarda a MagyarABBONATI A DAYITALIANEWS Un voto che cambia gli equilibri europei Tra festeggiamenti carichi di sollievo, silenzi pesanti e dichiarazioni prudenti,... Leggi anche: Ungheria, finisce l’era Orban. Trionfo Magyar: “Vittoria storica, liberato il Paese” Argomenti più discussi: Ungheria, Magyar giura come nuovo premier: Non regnerò, governerò il mio Paese; Magyar a Roma prima di giurare. Intervista al professor Stefano Bottoni (8.05.2026); Ungheria, con Magyar Budapest torna in Europa; Ungheria, Magyar giura: è nuovo premier. Peter Magyar giura da premier: finisce l'era Orban in UngheriaCon un voto di fiducia decisivo, Peter Magyar ha prestato giuramento come nuovo primo ministro ungherese, segnando un momento storico per la politica del paese. La cerimonia, svoltasi a Budapest, ha u ... it.blastingnews.com