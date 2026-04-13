Ungheria finisce l’era Orban Trionfo Magyar | Vittoria storica liberato il Paese

Alle elezioni in Ungheria, il partito Magyar ha ottenuto una vittoria con un ampio margine, segnando la fine dell’era Orban. Il leader del partito ha dichiarato che hanno vinto le elezioni e che il Paese è stato liberato. La vittoria è stata definita storica da parte di Magyar, che ha festeggiato il risultato con entusiasmo. Con questa vittoria, si conclude un periodo di governo iniziato diversi anni fa.