Ungheria finisce l’era Orban Trionfo Magyar | Vittoria storica liberato il Paese
Alle elezioni in Ungheria, il partito Magyar ha ottenuto una vittoria con un ampio margine, segnando la fine dell’era Orban. Il leader del partito ha dichiarato che hanno vinto le elezioni e che il Paese è stato liberato. La vittoria è stata definita storica da parte di Magyar, che ha festeggiato il risultato con entusiasmo. Con questa vittoria, si conclude un periodo di governo iniziato diversi anni fa.
(Adnkronos) – "Ce l'abbiamo fatta, Tisza e l'Ungheria hanno vinto le elezioni. Non con un piccolo margine, ma con un margine molto ampio. Insieme abbiamo liberato l'Ungheria". Peter Magyar parla dal palco allestito a Budapest per celebrare la vittoria dopo il voto che ha messo fine all'era di Viktor Orban durata 16 anni. "Avremo una.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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Elezioni in Ungheria, Magyar vince e Orban ammette la sconfitta: finisce l'era della "democrazia illiberale"Il sottopassaggio di piazza Batthyany si intasa prima ancora che arrivino i numeri.