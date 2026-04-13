Le recenti elezioni in Ungheria hanno portato alla sconfitta dell’attuale governo, suscitando reazioni diversificate tra festeggiamenti e silenzi. Il voto ha modificato gli equilibri politici del paese e attirato l’attenzione dell’Europa, che ora osserva con attenzione le ripercussioni di questa svolta. La comunicazione ufficiale ha evidenziato una risposta prudente da parte delle parti coinvolte, senza ulteriori dichiarazioni pubbliche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un voto che cambia gli equilibri europei. Tra festeggiamenti carichi di sollievo, silenzi pesanti e dichiarazioni prudenti, il risultato delle elezioni ungheresi segna una svolta netta. Viktor Orban è stato nettamente battuto dal suo ex alleato Peter Magyar, figura conservatrice ma apertamente europeista. Le conseguenze di questo voto vanno ben oltre i confini nazionali: si tratta di un passaggio chiave per il futuro dell’Unione europea, con effetti immediati sugli equilibri politici del continente. La reazione di Orban e il silenzio che pesa. Il premier uscente ha riconosciuto la sconfitta parlando di un “risultato chiaro e doloroso”, promettendo comunque di continuare il proprio impegno politico dall’opposizione.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ungheria, svolta storica: Orban sconfitto, l’Europa guarda a Magyar

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