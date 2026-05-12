Under 17 rissa sul campo | tre espulsi dopo calci e pugni ai ragazzi
Durante una partita tra giovani under 17, si è scatenata una rissa che ha portato all’espulsione di tre giocatori. Secondo le testimonianze, sono stati notati segni di colpi e contusioni sui volti di alcuni ragazzi coinvolti. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili delle aggressioni, che hanno coinvolto calci e pugni tra i partecipanti. La vicenda è al centro di attenzione tra gli organi sportivi e le autorità competenti.
? Domande chiave Come sono stati documentati i segni dei colpi sui volti?. Chi sono i responsabili delle aggressioni fisiche ai ragazzi?. Quali prove ha raccolto l'allenatore per denunciare l'aggressione?. Come interverrà il giudice sportivo dopo le immagini pubblicate?.? In Breve Sorianese in vantaggio 0-1 a venti minuti dalla fine del match.. Allenatore Riccardo Giovannini denuncia ferite al volto tramite foto sui social.. Giudice sportivo esaminerà referto dell'arbitro e testimonianze per sanzioni disciplinari.. L'episodio coinvolge il movimento calcistico giovanile della provincia.. Tre espulsioni e una violenta aggressione hanno interrotto bruscamente la sfida Under 17 tra Tuscania e Sorianese, con i giocatori della squadra ospite colpiti da calci e pugni in faccia dopo un fallo decisivo.🔗 Leggi su Ameve.eu
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