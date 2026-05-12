Under 17 rissa sul campo | tre espulsi dopo calci e pugni ai ragazzi

Durante una partita tra giovani under 17, si è scatenata una rissa che ha portato all’espulsione di tre giocatori. Secondo le testimonianze, sono stati notati segni di colpi e contusioni sui volti di alcuni ragazzi coinvolti. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili delle aggressioni, che hanno coinvolto calci e pugni tra i partecipanti. La vicenda è al centro di attenzione tra gli organi sportivi e le autorità competenti.

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