Nella notte a Porto Potenza Picena otto ragazzi sono stati denunciati per una rissa avvenuta in piazza. Secondo quanto ricostruito, due gruppi di giovani si sono affrontati con calci e pugni, portando alcuni a finire in ospedale in condizioni gravi. La lite è avvenuta in un'area pubblica, e le forze dell'ordine sono intervenute per riportare la situazione sotto controllo.

Porto Potenza, 4 maggio 2026 – Un brutale regolamento di conti era avvenuto nella notte a Porto Potenza Picena tra due bande di giovani, uno dei quali era finito in ospedale in condizioni molt serie. Ora i responsabili, otto ragazzi della provincia tra i 20 e i 22 anni di età, sono stati individuati e denunciati dai carabinieri per i reati di rissa e lesioni personali. La vicenda risale alla notte del 15 giugno 2025. Intorno a mezzanotte e mezza, la centralissima piazza Douhet era stata teatro di una violenta colluttazione tra due bande di ragazzi, alcuni del posto, altri di Corridonia, Pollenza, Civitanova e Macerata. Le due fazioni si erano date appuntamento lì con il pretesto di chiarire alcuni dissidi nati tra di loro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calci e pugni in piazza nella notte: denunciati 8 ragazzi per rissa

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