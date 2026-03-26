Al Cro arrivano i tatuaggi di areola-capezzolo per le donne operate al seno

Al Cro è stato introdotto un nuovo trattamento di tatuaggio di areola e capezzolo destinato alle donne che hanno subito interventi al seno. L’obiettivo è aiutare le pazienti a recuperare l’aspetto estetico e migliorare il loro stato emotivo dopo l’intervento chirurgico. Questa procedura completa il percorso di ricostruzione mammaria, offrendo una soluzione estetica e funzionale.

Operativo il macchinario per dermopigmentazione con componenti biocompatibili e riassorbibili che ricreano un effetto tridimensionale naturale Restituire alle donne operate al seno fiducia e benessere psicologico, completando il percorso di ricostruzione. È questo l’obiettivo del nuovo servizio di dermopigmentazione attivato da oggi dal Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano, un ulteriore passo avanti nel sostegno alle pazienti seguite dall’Unità di Chirurgia oncologica del seno. La tecnica prevede la ricostruzione tramite tatuaggio del complesso areola-capezzolo, realizzato con pigmenti biocompatibili e riassorbibili che ricreano un effetto tridimensionale naturale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Al Cro arrivano i tatuaggi di areola-capezzolo per le donne operate al seno Articoli correlati Fracastoro, arriva il tatuaggio dell'areola per le donne operate di tumore al senoNei giorni scorsi, l'ospedale Fracastoro di San Bonifacio ha effettuato il primo intervento di tatuaggio dell'areola per donne operate al seno. Donne operate al seno, la cura passa anche dal maneggio: al via le sedute gratuite con i cavalliLa Fondazione GrandeGiu' per l’umanizzazione delle cure organizza un percorso di interventi assistiti con i cavalli per pazienti senologiche e... Cosa Ha Fatto A Questo Tatuaggio Nero…