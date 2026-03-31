A Ortona è stato organizzato un tour virtuale rivolto alle donne in trattamento contro il cancro al seno, offrendo un percorso tra paesaggi naturali come boschi, cascate, mare e cielo. L’iniziativa si svolge mentre le pazienti ricevono la chemioterapia o trattamenti con agopuntura, consentendo loro di vivere un’esperienza immersiva e rilassante senza lasciare il reparto.

L'iniziativa della Senologia del Bernabeo, dove le pazienti possono utilizzare speciali visori di realtà virtuale per calarsi in scenari rilassanti, che agiscono come distrazione cognitiva Un'esperienza immersiva fra cielo, bosco, cascate o mare, mentre ci si sottopone alla chemioterapia o al trattamento con agopuntura. È la nuova frontiera sperimentata alla Senologia dell'ospedale di Ortona, dove le pazienti possono utilizzare speciali visori di realtà virtuale durante le terapie, vivendo un’esperienza che ha una ricaduta benefica sul percorso di cura. I dispositivi consentono di calarsi totalmente in scenari rilassanti e agiscono come distrazione cognitiva, riducendo ansia, paura, dolore e nausea durante le infusioni e rendendo più sopportabili le lunghe sedute. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Immerse nella natura durante la chemioterapia, a Ortona un virtual tour per le donne operate al seno

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