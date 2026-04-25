Caso Unabomber | la Procura chiede l' archiviazione Zornitta rinuncia alla prescrizione

Dopo vent’anni di indagini e colpi di scena, la Procura ha chiesto l’archiviazione del caso Unabomber. Nel frattempo, Zornitta ha deciso di rinunciare alla prescrizione. La vicenda, che ha coinvolto sospetti e approfondimenti, sembra ormai arrivata a una conclusione. La decisione si inserisce in un procedimento che si avvia a una possibile chiusura definitiva.

Dopo vent’anni di indagini, sospetti e colpi di scena, il caso Unabomber si avvia verso una probabile chiusura definitiva. Durante l’ultima udienza al Tribunale di Trieste, la Procura ha formalizzato la richiesta di archiviazione per Elvo Zornitta e per gli altri dieci indagati finiti nel.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Processo sul caso Unabomber, Zornitta rinuncia alla prescrizioneHa detto no alla prescrizione Elvo Zornitta, il principale indagato nella prima inchiesta su Unabomber italiano, il misterioso attentatore che dal... Caso Vildoza, la Procura chiede l’archiviazione: “Quadro incerto e contraddittorio”Per i pm non ci sono elementi sufficienti per sostenere l’accusa: decisive le incongruenze nelle testimonianze e l’assenza di prove oggettive. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Caso Unabomber, Elvo Zornitta rinuncia alla prescrizione; Processo sul caso Unabomber, Zornitta rinuncia alla prescrizione; Unabomber, Zornitta rinuncia alla prescrizione: Sono estraneo, chiudere tutto dopo 20 anni; Caso Unabomber, Elvo Zornitta rinuncia alla prescrizione. Processo sul caso Unabomber, Zornitta rinuncia alla prescrizione(ANSA) – TRIESTE, 24 APR – Elvo Zornitta è totalmente estraneo a questa vicenda e non vede l’ora che, dopo vent’anni, questa pagina sia chiusa: lo ha detto, interpellato dall’ANSA, il suo avvocato M ... espansionetv.it Caso Unabomber, Elvo Zornitta rinuncia alla prescrizioneIntanto la Procura ha chiesto l'archiviazione per lui, e altri dieci indagati, in contrasto con i legali di alcune vittime ... rainews.it https://www.il-meridiano.it/notizie/cronaca/22308-caso-unabomber-nuova-svolta-nellinchiesta-dopo-la-rinuncia-alla-prescrizione.html #ilmeridianots #cronaca #trieste #inchieste - facebook.com facebook Caso Unabomber, Elvo Zornitta rinuncia alla prescrizione. Intanto la Procura ha chiesto l'archiviazione per lui, e altri dieci indagati, in contrasto con i legali di alcune vittime. x.com