Processo sul caso Unabomber Zornitta rinuncia alla prescrizione
Durante il processo sul caso Unabomber, Elvo Zornitta ha dichiarato di rinunciare alla prescrizione, diventando così parte attiva nella vicenda giudiziaria. Zornitta è il principale indagato nella prima inchiesta relativa all’attentatore che tra il 1994 e il 2006 ha colpito nella regione del Nord-Est. La decisione di non avvalersi della prescrizione riguarda le accuse che gli sono contestate in relazione alle condotte attribuite all’Unabomber italiano.
Ha detto no alla prescrizione Elvo Zornitta, il principale indagato nella prima inchiesta su Unabomber italiano, il misterioso attentatore che dal 1994 al 2006 ha seminato il terrore nel Nord-Est., Ad annunciare la decisione dell’ingegnere friulano è stato il suo avvocato, Maurizio Paniz., Dopo vent’anni di indagini, Zornitta rifiuta una via d’uscita per decorrenza dei termini, pretendendo che sia riconosciuta la sua innocenza. Solo così questa pagina nera, per lui, può considerarsi definitivamente chiusa.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Notizie correlate
Eredità Agnelli, niente messa alla prova per John Elkann: in caso di processo, già incombe la prescrizione (ma anche la brutta figura)Niente messa alla prova per John Elkann, presidente di Stellantis e di Exor, e addio alle lezioni da “tutor” tra gli allievi delle scuole salesiane...
Leggi anche: Crans-Montana, rinuncia alla prescrizione per Moretti e Comune che risarciranno le vittime della strage
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Processo sul caso Unabomber, Zornitta rinuncia alla prescrizione; Processo sul caso Unabomber, Zornitta rinuncia alla prescrizione Archivi; L’ADIGE.IT * ATTUALITÀ: PROCESSO SUL CASO UNABOMBER, ZORNITTA RINUNCIA ALLA PRESCRIZIONE.
Processo sul caso Unabomber, Zornitta rinuncia alla prescrizione(ANSA) – TRIESTE, 24 APR – Elvo Zornitta è totalmente estraneo a questa vicenda e non vede l’ora che, dopo vent’anni, questa pagina sia chiusa: lo ha detto, interpellato dall’ANSA, il suo avvocato M ... espansionetv.it
Unabomber, l'ingegner Zornitta: «Rinuncio alla prescrizione»TRIESTE - Elvo Zornitta rinuncia alla prescrizione. Lo ha annunciato il suo avvocato Maurizio Paniz al termine dell’udienza che si è tenuta ieri mattina in tribunale a Trieste, ... ilgazzettino.it
Droga e armi a Bitonto: la Cassazione annulla l’aggravante mafiosa per 15 imputati del clan Cipriano #bitonto #cronaca #processo #portarobustina - facebook.com facebook
Inedito, il comportamento del Comune di Milano nel processo sul caso numero uno di Grattacieli Puliti, quello sul palazzone costruito nel cortile di piazza Aspromonte. Di @gbarbacetto x.com