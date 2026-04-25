Processo sul caso Unabomber Zornitta rinuncia alla prescrizione

Durante il processo sul caso Unabomber, Elvo Zornitta ha dichiarato di rinunciare alla prescrizione, diventando così parte attiva nella vicenda giudiziaria. Zornitta è il principale indagato nella prima inchiesta relativa all’attentatore che tra il 1994 e il 2006 ha colpito nella regione del Nord-Est. La decisione di non avvalersi della prescrizione riguarda le accuse che gli sono contestate in relazione alle condotte attribuite all’Unabomber italiano.