Il Frosinone ha conquistato ufficialmente la promozione in Serie A dopo aver battuto il Mantova con un punteggio di 5-0. La vittoria ha garantito matematicamente il ritorno della squadra nella massima divisione del calcio italiano. La stagione si conclude con il club che si assicura un posto tra le prime squadre del campionato di seconda divisione, offrendo una soddisfazione condivisa da tutta la città.

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© Calcionews24.com - Frosinone in Serie A, la promozione ora è matematica! 5-0 al Mantova e Alvini blinda una stagione trionfale

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