Una Sicilia più libera grazie a lui | Santa Elisabetta riparte nel segno del maresciallo Guazzelli

A Santa Elisabetta, la cerimonia di riapertura si è svolta con la presenza di Teresa Guazzelli, figlia del maresciallo maggiore Giuliano. La manifestazione ha segnato una ripresa per il paese, con il taglio del nastro che ha sancito il ritorno alla normalità. La figura del maresciallo Giuliano è stata ricordata durante l’evento.

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A tagliare il nastro è stata Teresa Guazzelli, la figlia del maresciallo maggiore “aiutante” Giuliano. A fare gli onori di casa, oltre al sindaco Liborio Gaziano, il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri Nicola De Tullio. Grande la commozione di Santa Elisabetta, ma anche di quasi.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Santa Elisabetta, una nuova casa per la legalità: la caserma intitolata a Giuliano GuazzelliDomani alle 11, la comunità di Santa Elisabetta vivrà un momento di profonda commozione e alto valore civile con l'inaugurazione della nuova sede del... Gallicano ricorda. Giuliano Guazzelli il maresciallo eroeTanta emozione e partecipazione ha accompagnato ieri mattina le fasi salienti del ricordo che Gallicano ha tributato al sua amato e compianto... Argomenti più discussi: Concorsi Regione Sicilia: via libera al Piano 2026-2028 per 2.600 assunzioni; Regione Sicilia, via libera della Corte dei conti a oltre 1.400 assunzioni; Via libera ai concorsi: la Regione Siciliana assume 2.600 persone entro il 2028; Ponte e a capo: riparte l’iter per unire Sicilia e Calabria. Il progetto torna al Mit, poi deciderà la Corte dei Conti. Regione, il piano delle assunzioni: c’è il via libera della Corte dei contiPALERMO- Via libera della Corte dei conti al Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2026-2028 della Regione Siciliana. livesicilia.it