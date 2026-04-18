gallicano ricorda giuliano guazzelli il maresciallo eroe

Ieri mattina, a Gallicano, si è tenuta una cerimonia per ricordare il maresciallo Giuliano Guazzelli. La commemorazione ha visto la partecipazione di molte persone, che si sono radunate per rendere omaggio alla figura del maresciallo eroe. Durante l’evento sono stati letti alcuni messaggi e sono state deposte corone d’alloro in suo onore. La giornata si è conclusa con un momento di raccoglimento pubblico.

Tanta emozione e partecipazione ha accompagnato ieri mattina le fasi salienti del ricordo che Gallicano ha tributato al sua amato e compianto concittadino Maresciallo Maggiore Giuliano Guazzelli, valoroso e integerrimo sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri insignito con la Medaglia d’Oro al Valor Civile. L’ufficialità dell’ Alzabandiera, l’Inno di Mameli cantato dai bambini dell’Istituto Comprensivo di Gallicano, in un ideale passaggio tra generazioni di memoria condivisa, e "Il Silenzio" suonato nel momento della deposizione di una corona di alloro alla targa commemorativa posta proprio a lato dell’edificio scolastico, hanno reso la cerimonia molto coinvolgente.🔗 Leggi su Lanazione.it

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