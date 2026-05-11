Santa Elisabetta una nuova casa per la legalità | la caserma intitolata a Giuliano Guazzelli

Domani alle 11, nella comunità di Santa Elisabetta, si terrà l'inaugurazione della nuova caserma dei carabinieri, intitolata a Giuliano Guazzelli. L'evento prevede la partecipazione delle autorità locali e rappresentanti delle forze dell’ordine. La cerimonia rappresenta un momento di riconoscimento per il lavoro svolto e un segnale di attenzione verso la sicurezza del quartiere. La struttura si trova in una zona centrale del paese.

Domani alle 11, la comunità di Santa Elisabetta vivrà un momento di profonda commozione e alto valore civile con l'inaugurazione della nuova sede del comando stazione dei sarabinieri. L'infrastruttura sarà ufficialmente intitolata alla memoria del maresciallo maggiore “aiutante” Giuliano.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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