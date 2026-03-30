L’azienda festeggia 20 anni di attività e porta i dipendenti in vacanza a Courmayeur

L’azienda ha celebrato il suo ventesimo anniversario con un viaggio a Courmayeur, dal 26 al 28 marzo. La comitiva era composta da 54 persone, tra dipendenti e alcuni clienti, e l’intera spesa è stata coperta dall’azienda stessa. L’evento si è svolto in località montana e ha rappresentato un momento di ritrovo e festa per tutti i partecipanti.

Capannori (Lucca), 30 marzo 2026 – Hanno festeggiato venti anni di attività a Courmayeur con 54 persone, tra dipendenti e alcuni clienti dal 26 al 28 marzo, tutto a spese dell’azienda, la ST Company di Lammari. Una bella storia, il riconoscimento della ricorrenza, celebrata con coloro che ci lavorano, che poi sono stati quelli che ne hanno decretato il successo. Una storia imprenditoriale che parte dal mondo IBM e arriva oggi a un ruolo di primo piano nel panorama dei system integrator italiani. Nata nel 2026. Fondata nel 2006 come spin-off da tre manager provenienti da un importante partner IBM, ST Company nasce con una forte specializzazione tecnologica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’azienda festeggia 20 anni di attività e porta i dipendenti in vacanza a Courmayeur Articoli correlati Porta a porta festeggia stasera su Rai 1 i 30 anni: gli ospiti di Bruno Vespa per lo specialeLa trasmissione di Bruno Vespa festeggia tre decenni con una serata in diretta su Rai 1. Leggi anche: Porta a Porta festeggia 30 anni con il karaone di Mara Venier, Bruno Vespa e Al Bano