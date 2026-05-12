Una serata alla scoperta di Spina e degli Etruschi padani
Mercoledì 13 maggio alle 20,45 il Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì organizza una serata al Ceas Parchi Romagna dedicata a Spina e agli Etruschi padani. L'iniziativa prevede una presentazione rivolta ai partecipanti, senza interventi di figure pubbliche, per approfondire le caratteristiche di questa antica area e il ruolo degli Etruschi nel territorio. La serata è aperta a tutti gli interessati e si svolge in modo informale.
Il Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì, mercoledì 13 maggio alle 20,45 organizza al Ceas Parchi Romagna "P. Zangheri" - Polo didattico “La Cócla” a Forlì, in via Fausto Andrelini 59 una conferenza su "La città antica di Spina e gli Etruschi in Emilia Romagna". Il relatore è.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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