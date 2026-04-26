Alla scoperta degli Etruschi La sfida di una giovane laureanda per la tesi | Una ricerca che parte da Rimini

Una giovane laureanda sta svolgendo la sua ricerca sugli Etruschi partendo da Rimini e si trova a Verucchio, dove sta approfondendo gli aspetti legati alla cultura e ai reperti di quel periodo. La studiosa è accompagnata dal direttore di un ateneo locale durante le sue esplorazioni e analisi sul territorio, con l’obiettivo di raccogliere informazioni e dati per la sua tesi di laurea.

Una giovane ricercatrice è giunta a Verucchio alla ricerca dei profumi degli Etruschi. Accompagnata dal direttore di Uni.Rimini Lorenzo Succi e dall'assessora alla Cultura del Comune di Verucchio, Maria Antonietta Pazzini, si è recata nel Museo Archeologico, dove spera di rintracciare elementi.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Alla scoperta dell'oro degli Etruschi e del corredo della tomba di BettonaTornano gli approfondimenti sulla cultura etrusca nel contesto della grande mostra “Etruschi a Bettona” presso il museo cittadino. Legumi del futuro, resistenti alla siccità: la sfida della ricerca parte da UdineNuove varietà di legumi capaci di resistere alla siccità, ricche di proteine e adatte alla produzione di farine sostenibili. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Alla scoperta degli Etruschi. La sfida di una giovane laureanda per la tesi: Una ricerca che parte da Rimini; Matrimoni da sogno in Toscana, wedding planner da tutto il mondo alla scoperta della Costa degli Etruschi; 25 aprile e 1 maggio alla scoperta di Viterbo Sotterranea; Viaggio nella città antica. Dal Vaso di Eufronio alle radici delle Olimpiadi sfogliando l’Archeologico. Alla scoperta degli Etruschi. La sfida di una giovane laureanda per la tesi: Una ricerca che parte da RiminiSara Piazza, giovane ricercatrice, è giunta a Verucchio alla ricerca dei profumi degli Etruschi. Di recente si è recata nel Museo Archeologico, dove spera di rintracciare elementi utili ai suoi studi ... riminitoday.it Uffizi, al via gli incontri alla scoperta degli EtruschiDall’11 giugno all’8 ottobre15 incontri a ingresso gratuito nell’Auditorium della Galleria con alcuni tra i massimi esperti del settore Firenze, 9 giugno 2025 - Gli Etruschi, i loro misteri, le loro ... lanazione.it CIN: IT049018C2B7XBMRLT Toscana COSTA DEGLI ETRUSCHI Casa "Sabina" Attittasi luminoso e ampio appartamento di 95 metri quadri a San Vincenzo (LI) . Situato in via Piave n 35. Mare, centro, supermercato e stazione di treni e autobus raggiungibili a - facebook.com facebook