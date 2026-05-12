Una Scala per il futuro Rinata ottant’anni fa

L’11 maggio del 1946, il Teatro alla Scala di Milano riapriva le porte dopo essere stato gravemente danneggiato dai bombardamenti durante la Seconda guerra mondiale. In quella giornata, il direttore d’orchestra Arturo Toscanini tornava a dirigere l’orchestra nel teatro che aveva subito un lungo restauro. La riapertura rappresentava un momento simbolico di rinascita per il teatro, che aveva subito ingenti danni tra il 15 e il 16 agosto del 1943.

Era l’11 maggio del 1946. Arturo Toscanini di nuovo a Milano, di fronte alla sua orchestra, nel Teatro alla Scala risorto dopo i bombardamenti della Seconda guerra mondiale che lo sventrarono la notte tra il 15 e il 16 agosto del 1943. A poco più di dodici mesi dalla fine del conflitto, in un’Italia finalmente libera, la Scala rinata fu scelta come simbolo della ricostruzione. Dell’arte che salva dalla devastazione, della musica che è messaggio di pace in una lingua universale. Un messaggio sempre attuale. Ieri, l’ottantesimo anniversario è stato celebrato con un concerto speciale di orchestra e coro, sotto la direzione di Riccardo Chailly e Alberto Malazzi, con brani di Giuseppe Verdi (per due volte dalla platea si è sentito urlare "Viva Verdi!") tratti da Nabucodonosor.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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