Ottant' anni fa la rinascita dopo le bombe | Milano festeggia la ricostruzione della Scala

Milano si prepara a celebrare gli 80 anni dalla fine dei lavori di ricostruzione del Teatro alla Scala, dopo i danni subiti durante i bombardamenti del 1943. Per l'occasione, il teatro ha programmato tre giorni di eventi e iniziative dedicate a ricordare la ripresa delle attività e la riapertura del teatro nel 1946. La celebrazione coinvolge diverse attività volte a rendere omaggio a un episodio importante della storia cittadina.

Tre giorni di iniziative per celebrare gli 80 anni della ricostruzione della Teatro alla Scala. Il teatro milanese ha organizzato una serie di appuntamenti per ricordare la rinascita del tempio della lirica dopo i bombardamenti alleati dell’agosto 1943 e la rapida ricostruzione culminata nel 1946.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Ottant'anni dopo le bombe, Forlì ritrova il suo "biglietto da visita": si studia la rinascita della fontana in stazioneDistrutta nel 1944 e mai ricostruita, l'opera rientra nel sentiero "Rinascenza civile" del dossier di candidatura a Capitale della Cultura Ci sono... Leggi anche: Katia Ricciarelli festeggia alla Biennale di Milano i suoi ottant’anni Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ottant’anni dopo la Repubblica, il dovere di restare umani; 80 anni fa l'insediamento del primo sindaco Bassoli, l'omaggio della prima cittadina Celentano; L'invenzione del Totocalcio: ottant'anni fa la Sisal; Ottant’anni fa il primo congresso della Democrazia Cristiana. Ottant'anni fa la rinascita dopo le bombe: Milano festeggia la ricostruzione della ScalaDopo i bombardamenti alleati del 1943 il teatro riaprì nel maggio del 1946 con un concerto diretto da Toscanini ... milanotoday.it L'invenzione del Totocalcio: ottant'anni fa la SisalL'idea di Massimo Della Pergola, giornalista ebreo che insieme a due colleghi a Milano realizzò il primo concorso pronostici a premi basato sui risultati delle partite di calcio. Le prime schedine (po ... rainews.it Dal 9 all'11 maggio la Scala festeggia gli ottant'anni dalla ricostruzione del teatro con una serie di appuntamenti che culminano in un concerto diretto da Riccardo Chailly. Sulla Rivista del Teatro, in occasione dell'anniversario, Alberto Mattioli si cimenta in una - facebook.com facebook #FondazioneBellonci #PremioStrega Inaugurata la mostra: "Uno, cinque, dodici. Ottant'anni del Premio Strega 1947-2026" allestita presso il #MACRO di Roma, attraverso un percorso fotografico che racconta la storia del Premio dal 1947 ad oggi. x.com