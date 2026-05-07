Ottant' anni fa la rinascita dopo le bombe | Milano festeggia la ricostruzione della Scala

Da milanotoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano si prepara a celebrare gli 80 anni dalla fine dei lavori di ricostruzione del Teatro alla Scala, dopo i danni subiti durante i bombardamenti del 1943. Per l'occasione, il teatro ha programmato tre giorni di eventi e iniziative dedicate a ricordare la ripresa delle attività e la riapertura del teatro nel 1946. La celebrazione coinvolge diverse attività volte a rendere omaggio a un episodio importante della storia cittadina.

Tre giorni di iniziative per celebrare gli 80 anni della ricostruzione della Teatro alla Scala. Il teatro milanese ha organizzato una serie di appuntamenti per ricordare la rinascita del tempio della lirica dopo i bombardamenti alleati dell’agosto 1943 e la rapida ricostruzione culminata nel 1946.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Panoramica sull’argomento

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